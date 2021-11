DJ PTA-News: medondo holding ag: Geplanter Zusammenschluss mit der Pluradent Gruppe

München (pta040/30.11.2021/20:05) - medondo Holding AG: Durch den geplanten Zusammenschluss mit der Pluradent Gruppe entsteht der einzige Komplettanbieter für den Dentalbereich in Deutschland

- Pluradent ist eines der führenden Dentalfachhandelsunternehmen in Europa - Realisierung der voll digitalisieren Dental-Praxis aus einer Hand - Start gemeinsamer Projekte auf der Digitalisierungs- und Verkaufsseite noch in 2021 - Mittelfristiges Umsatzpotenzial von über EUR 220 Mio. mit einer EBITDA im zweistelligen Millionenbereich

München, 30. November 2021: Die medondo Holding AG (ISIN: DE0008131350) hat in einer heute veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung die Absichtserklärung über den Zusammenschluss der medondo holding AG mit der Pluradent Gruppe vermeldet. Der geplante Zusammenschluss wird gesellschaftsrechtlich unter dem Dach der medondo holding AG erfolgen. Pluradent-Gesellschafter Deutsche Mittelstandsholding (DMH) wird im Zuge dessen zum größten Einzelaktionär der medondo holding AG werden und diese gemeinsam mit den medondo-Gründern und Aktionären langfristig weiterentwickeln.

Die Pluradent GmbH & Co. KG, Offenbach, ist mit 700 Mitarbeitern eines der führenden Dentalfachhandelsunternehmen in Europa und beliefert Zahnärzte, Zahnkliniken und Dentallabore mit Materialien, Einrichtungen und Zähnen. Neben 15 Standorten in Deutschland ist Pluradent auch in der Schweiz, Österreich und Dänemark vertreten. Der jährliche Umsatz der Gesellschaft beläuft sich auf über EUR 200 Mio., das mittelfristige Ertragspotenzial bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich.

Der Fokus der Pluradent Gruppe liegt bis dato auf dem klassischen Dentalhandel, ergänzt um hochwertige Dienstleistungen für Praxen. Der Zusammenschluss mit medondo eröffnet die Möglichkeit, eine voll digitalisierte Dental-Praxis zu realisieren, so entsteht der einzige Komplettanbieter für den Dentalbereich in Deutschland. Zusammen sind die Gesellschaften in der Lage, ihren Kunden das gesamte Sortiment und alle notwendigen Dienstleistungen aus einer Hand anbieten zu können, von der Praxiseinrichtung und Ausstattung über die komplette, voll integrierte Praxissoftware bis hin zu Verbrauchsmaterialien und technischen Services.

Für die innovativen medondo Software-Produkte bietet Pluradent mit seinen mehr als 10.000 Kunden im Dentalbereich darüber hinaus die Chance, schnell und effizient neue Kunden zu gewinnen. Die Umsetzung gemeinsamer Projekte auf der Digitalisierungs- und Verkaufsseite wird noch im laufenden Jahr beginnen, um möglichst schnell die erwarteten Synergie-Potenziale heben zu können.

Peter Biewald, Vorstand der medondo holding AG: "Durch den Zusammenschluss unter dem Dach der medondo holding AG entsteht der einzige 'One-Stop-Shop' für den Dentalbereich, der eine umfassende digitale Plattform, verbunden mit kompetenter Beratung, verlässlichem Service und schnelle Belieferung anbieten kann. Finanztechnisch wird das Unternehmen dann ebenfalls in einer anderen Liga spielen. Mittelfristig sehen wir bei Umsätzen von mehr als EUR 220 Mio. ein EBITDA im zweistelligen Millionenbereich als realistisch an."

Über die medondo Holding AG: Die medondo Holding AG, München (ISIN: DE0008131350), agiert als Managementholding, unter deren Dach sich rechtlich selbständige Geschäftsbereiche befinden. Das übergreifende Thema der Geschäftsbereiche ist die optimale Versorgung der Kunden mit IT- Dienstleistungen und Lösungen, sei es die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der kompletten IT-Infrastruktur eines Unternehmens, die Beratung bei der Implementierung der Infrastruktur und Software sowie die Bereitstellung von komplett integrierten Softwarelösungen in der Cloud, momentan insbesondere für den Medizinsektor. Sowohl in den Unternehmensfunktionen wie auch in der Bedienung des Marktes entstehen hier entsprechende Synergien.

Über die Pluradent Gruppe Pluradent ist eines der führenden Dentalfachhandelsunternehmen in Deutschland und beliefert Zahnärzte, Zahnkliniken und Dentallabore mit Materialien, Einrichtungen und Zähnen. Zudem bietet es ein umfangreiches Angebot an Service- und Dienstleistungen. Pluradent steht für wegweisende Konzepte, individuelle Lösungen und kompetente Beratung. Neben dem klassischen Dentalhandel liegt der Fokus auf hochwertigen Dienstleistungen. Hierbei erkennt Pluradent frühzeitig Trends, die sich aus der Dynamik des Marktes und den Herausforderungen für Zahnarzt und Zahntechniker ergeben und setzt diese in individuelle und ganzheitliche Konzepte um. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem nachhaltigen Erfolg von Praxis und Labor. Das Unternehmen ist in Deutschland an zahlreichen Standorten vertreten, um regionale Nähe zum Kunden zu ermöglichen. Die starke Präsenz vor Ort und die persönliche Beziehung zum Kunden zeichnen das Unternehmen aus. Pluradents Leistungsfähigkeit basiert auf gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern, die in modernen Unternehmensstrukturen arbeiten.

