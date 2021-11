Eine neue Untersuchung zeigt, dass Mitglieder des Europäischen Parlaments das Risiko von E-Zigaretten und anderen neuartigen Nikotinprodukten mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit für geringer halten, wenn sie sich mit dem Thema auskennen.

70 der Mitglieder des Europäischen Parlaments mit einigen Kenntnissen über E-Zigaretten halten diese für weniger schädlich als das Rauchen, während es bei den Abgeordneten, die sich mit dem Thema nicht auskennen, nur 41 sind, so das Ergebnis einer von ECigIntelligence und TobaccoIntelligence durchgeführten Erhebung.

"Im Hinblick auf die Wahrnehmung neuer Nikotinprodukte durch Politiker scheinen genaue Informationen einen gewaltigen Unterschied zu machen", sagte Tim Phillips, Managing Director von ECigIntelligence und TobaccoIntelligence. "Die Abgeordneten, die sich mit diesen Produkten auskennen, realisieren im Allgemeinen, dass sie mit weniger Risiken verbunden sind als das Rauchen, während diejenigen ohne Kenntnisse das oft nicht verstehen. Was das für die Politik in Europa bedeutet, ist klar."

Der Unterschied in der Haltung der Abgeordneten war noch deutlicher bei zwei weiteren neuen Produktarten. Bei der einen wird Tabak erhitzt (auch "Heat not Burn" genannt) und die andere sind Nikotinbeutel.

In Bezug auf erhitzten Tabak hielten 74 der Abgeordneten mit einigen Kenntnissen ihn für weniger schädlich als das Rauchen, während es bei den Abgeordneten ohne Kenntnisse nur 32 waren.

Nikotinbeutel hielten fast alle Abgeordneten mit Kenntnissen über diese Produkte 94 - für weniger schädlich als das Rauchen, während die Zahl bei denjenigen ohne Kenntnisse nur 26 betrug.

Die Ergebnisse zeigen einen weitgehend ähnlichen Trend wie eine Erhebung unter den Europaabgeordneten, die von ECigIntelligence und TobaccoIntelligence im vergangenen Jahr durchgeführt wurde.

Über uns:

ECigIntelligence und TobaccoIntelligence sind führende Anbieter detaillierter globaler Markt- und Regulierungsanalysen, der Verfolgung rechtlicher Aspekte und quantitativer Daten für den Sektor der E-Zigaretten, des erhitzten Tabaks und der Alternativen zu Rauchtabakprodukten weltweit. Sie werden von Tamarind Intelligence veröffentlicht, ebenfalls Produzent von CBD-Intel.com und PlatformsIntelligence.com.

