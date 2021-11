Plano, Texas (ots/PRNewswire) -Baicells, ein weltweit führender Hersteller von LTE- und 5G-Mobilfunk-Konnektivitätslösungen, gab die Unterzeichnung eines Vertrags mit Babilon-Mobile, einem der größten Mobilfunkbetreiber in Tadschikistan, bekannt, um den Mobilfunkbetreiber mit Hunderten von 4G- und 5G-Basisstationen für die Städte Duschanbe, Chudschand und andere zu versorgen. Babilon-Mobile plant, innerhalb der nächsten drei Monate Hunderte von Basisstationen zu errichten.In Tadschikistan vollzieht sich auf dem Mobilfunkmarkt eine beschleunigte Umstellung auf mobiles Breitband. Dieser Mobilfunkeinsatz von Babilon-Mobile wird mehr Gemeinden in Tadschikistan den Zugang zu 4G-Konnektivität ermöglichen und die Entwicklung ihrer drahtlosen Infrastruktur fortsetzen, um in Zukunft 5G zu ermöglichen.Babilon-Mobile wählte die innovativen Produkte von Baicells für diesen Einsatz aufgrund des günstigen Preises, des großen Support-Teams und der Fähigkeit zum Übergang zu 5G. Baicells verfügt über einige der kosteneffizientesten Basisstationen der Welt, die die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um bis zu 40-50 % senken und die Kapitalrendite von Babilon-Mobile erhöhen werden. Baicells stellt ein großes Team zur Verfügung, um den Netzausbau von Babilon-Mobile zu unterstützen und die Geschwindigkeit der Installation zu erhöhen. Die von Baicells bereitgestellten Basisstationen sind vollständig ausgestattet und ermöglichen es Babilon-Mobile, das Netz in naher Zukunft auf 5G aufzurüsten, wodurch die Investitionen des Mobilfunkunternehmens geschützt werden."Baicells fühlt sich sehr geehrt und freut sich, von Babilon-Mobile für den Aufbau des gesamten 4G-Netzes und des 5G-Netzes in naher Zukunft ausgewählt worden zu sein", sagte Bai Wei, General Manager von Baicells International Business. "Wir glauben, dass die innovative Lösung von Baicells unserem geschätzten Kunden und Partner dabei helfen kann, ein Vorreiternetz in Tadschikistan aufzubauen."Firdavs F., Direktor von Babilon-Mobile, kommentierte: "Wir glauben, dass Baicells uns helfen kann, ein hochqualifiziertes LTE-Netz mit einer nachhaltigen, langfristigen Supportstruktur aufzubauen."Informationen zu BaicellsBaicells ist ein internationales Unternehmen, das preislich und technisch innovative 4G LTE- und 5G NR-Zugangslösungen anbietet, die mehr als 50 Länder verbinden.Informationen zu Babilon-MobileBabilon-Mobile ist ein Mobilfunkbetreiber in Tadschikistan, der seit dem 1. Januar 2003 besteht. Babilon Babilon-Mobile bietet den Abonnenten eine breite Palette moderner Dienste.Pressekontakt:Max Hahn,max.hahn@na.baicells.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1609895/Baicells_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: Baicells Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088423/100882028