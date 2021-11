NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des US-amerikanischen Pharmakonzerns Merck & Co haben am Dienstag im nachbörslichen US-Handel mit einem Plus von einem halben Prozent von der Hoffnung auf gute Geschäft mit einem Covid-19-Medikament profitiert. Zuvor hatte ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde FDA das antivirale Medikament Molnupiravir empfohlen, da nach Ansicht der Mehrheit der Mitglieder der Nutzen des Mittels die Risiken einer Gabe überwiegen./mis

