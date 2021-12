Die Post hat ihre empfohlenen Aufgabezeiten für Weihnachten bekanntgegeben: Für den Eco-Brief ist es der 20. Dezember, das Paket muss am 21. zur Post, der Prio-Brief am 22. und Post-Express muss spätestens am 23. abgeliefert werden. Dies gilt für Inlandspost, in die angrenzenden Länder sieht es so aus: Eco-Brief bis 10., Paket bis 16., Prio-Brief bis 17. und Post Express bis zum 20. Dezember.Die Österreichische ...

