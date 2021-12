DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MINDESTLOHN - Der Plan der künftigen Ampelkoalition, den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde anzuheben, sorgt für Streit in der Mindestlohn-Kommission. Eine für diesen Mittwoch angesetzte Sitzung wurde nach Informationen der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten am Montag auf Drängen der Arbeitgebervertreter abgesagt und auf einen unbestimmten Termin Ende Januar oder Anfang Februar verschoben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund reagiert verständnislos auf die kurzfristige Absage. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

HDE - Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) hat Bund und Länder eindringlich vor neuen bundes- oder landesweiten Lockdowns gewarnt. "Die Folgen der zurückliegenden, monatelangen Lockdowns zehren bis heute an den Händlerinnen und Händlern", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Ihre letzte Hoffnung haben sie in das laufende Weihnachtsgeschäft gesetzt. In einer so wichtigen Zeit wären erneute Ladenschließungen fatal." (Rheinische Post)

CDU - Helge Braun strebt im Fall seiner Wahl zum CDU-Chef im Gegensatz zu seinem Mitbewerber Friedrich Merz nicht auch den Fraktionsvorsitz an. "Wir brauchen mehrere sichtbare Vertreter und wir haben nur noch Parteivorsitz, Fraktionsvorsitz und Generalsekretär als Spitzenämter zu besetzen", sagte der derzeitige Kanzleramtschef. "Deshalb habe ich schon klargemacht, dass ich mit dem jetzigen Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus hervorragend zusammenarbeite und diese Position nicht anstrebe." (Funke Mediengruppe)

IFW - Die Ökonomen Holger Görg und Stefan Kooths übernehmen ab Dezember interimistisch die Präsidentschaft am Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel. Der Stiftungsrat des Instituts sowie das Land Schleswig-Holstein und der Bund haben der Lösung am Dienstag zugestimmt. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Eine langfristige Nachfolge für den Ende September zum Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) abgewanderten Gabriel Felbermayr gibt es nach wie vor noch nicht. (Handelsblatt)

EPI - Mitglieder aus allen Ländern der European Payments Initiative (EPI) haben sich nach Informationen der Börsen-Zeitung grundsätzlich dazu bekannt, das Projekt in die nächste Phase weiterzutragen. Das Board der von Martina Weimert geführten Interimsgesellschaft kündigte am Dienstag seine Absicht an, die Zwischen- in die Zielgesellschaft zu überführen. Die Aktionäre finalisierten nun ihre internen Entscheidungsprozesse. Eine Liste der Anteilseigner werde bis Jahresende bekannt, hieß es. (Börsen-Zeitung)

December 01, 2021 00:49 ET (05:49 GMT)

