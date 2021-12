++ KAUF-ALARM - STRONG BUY ++: 215 Mio. MEGA-DEAL im LITHIUM SEKTOR! Diese Aktie müssen Sie JETZT haben! Steht hier die nächste Übernahme an?

Anzeige / Werbung

Der Lithiumpreis steigt auf ein neues Rekordhoch und die Lithium-Aktien befinden sich im Höhenflug. Im Lithiumsektor geht es also gerade ordentlich zur Sache. Nach Millennial Lithium wird nun auch Neo Lithium aufgekauft und so bleiben nur noch wenige Aktien abseits der Produzenten, die für Investoren interessant sind.

Wie Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) zum Beispiel!

Alpha Lithium sichert sich 30 Millionen USD Investition von Uranium One mit Option auf weitere 185 Millionen US-Dollar!

Brad Nichol, Präsident und CEO bringt es auf den Punkt:

Dieses Asset im Frühstadium hat einen wirklich bahnbrechenden Durchbruch für unsere Aktionäre erreicht. Diese Art von Meilenstein wird selten von einem Unternehmen erreicht, das weniger als zwei Jahre am Markt ist und eine Bewertung auf diesem Niveau hat. Die Ausübung des Earn-in-Rechtes impliziert einen Wert von 529 Millionen US$ bei Tolillar, ohne zusätzliche Gegenleistung. Einschließlich der maximalen zusätzlichen Gegenleistung würde der implizierte Projektwert 604 Millionen US$ betragen , das sind mehr als 750 Millionen CDN$ allein für die Anlage Tolillar. Uranium One hat die Möglichkeit, eine 50 %-Beteiligung an Tolillar zu erwerben, und Alpha wird eine 50 %-Arbeitsbeteiligung an einem Salar behalten der bis zur kommerziellen Produktion finanziert ist."

Nichol fügte weiter hinzu:

"Ich habe Herrn Shutov und sein Team in den letzten Monaten kennengelernt, und ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Uranium One, einem international anerkannten, groß angelegten Projektentwickler.

Die Transaktion ist nur auf das Tolillar-Projekt beschränkt und wird Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) nach ihrem Abschluss voraussichtlich etwa 45 Millionen Dollar an Barmitteln in die Kasse spülen!

Bei Abschluss der Transaktion, voraussichtlich am 31. Januar 2022, wird Uranium One 30 Millionen USD in Alpha One investieren und einen nicht-operativen Anteil von 15 % am Tolillar-Projekt erwerben.

Alpha One behält weiterhin die volle Kontrolle über das Tolillar-Projekt und ist für die Verwendung des investierten Kapitals verantwortlich.

Die primäre Verwendung der Erlöse wird sein:

Zusätzliche Entwicklungsbohrungen und geophysikalische Datenerfassung;

Bau eines permanenten Camps vor Ort, in dem bis zu 400 Mitarbeiter untergebracht werden können;

Sicherstellung der Versorgung mit Erdgas, elektrischer Energie und Wasser in ausreichenden Mengen für die kommerzielle Produktion;

Bau einer LCE-Pilotanlage mit einer Kapazität von 5 Tonnen pro Jahr ("tpa"), um den Konzeptnachweis zu erbringen

Fertigstellung einer Durchführbarkeitsstudie

Nach Abschluss der Durchführbarkeitsstudie hat Uranium One dann die Option, weitere 35 % am Tolillar-Projekt für 185 Millionen USD zu erwerben!

Abhängig vom Nettogegenwartswert ("NPV") von Tolillar, welcher in der Machbarkeitsstudie ermittelt wurde, kann Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) dann eine Bonuszahlung bis zu 75 Millionen USD erhalten.

Die zusätzliche Gegenleistung würde direkt an Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) gezahlt, was einen Gesamtwert von 743 Millionen USD für das Tolillar-Projekt bedeuten würde.

Anmerkung der Redaktion: Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alpha Lithium beträgt aktuell nur rund 125 Millionen EUR!

Sollte Uranium One sein Earn-in-Recht ausüben, wird der Erlös aus der Kapitaleinlage in Höhe von 185 Millionen USD auf den Bau einer ersten kommerziellen LCE-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr konzentriert werden.

Diese, dann erste Produktionsanlage, soll das erste Modul von mehreren sein, welches die Produktion erweitert wird.

Durch die Ausübung des Earn-In Rechts würden folgende Aufgaben auf Uranium One übertragen:

Betriebsführung des Tolillar-Projekts

Kontrolle über das Board of Directors von Alpha One

Vermarktungsrechte für 100% der marktüblichen Abnahmemenge aus der 10.000 tpa-Produktionsanlage

Wobei Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) durch seine Eigentumsanteile an Alpha One weiterhin 50 % der Rechte am Tolillar-Projekt behält.

Andrey Shutov, Präsident von Uranium One, erklärte:

"Im Einklang mit unserer erklärten Strategie der Sicherung von Nicht-Uran-Ressourcen ist Uranium One sehr erfreut, mit dem berühmten Alpha Lithium-Team zusammenzuarbeiten, um das Tolillar-Projekt im berühmten Lithium-Dreieck voranzutreiben, der weltweit ergiebigsten Lithiumregion. Diese Partnerschaftsvereinbarung stellt einen skalierten Ansatz zur Erweiterung der Lithiumproduktion von Uranium One, während Uranium One und Alpha Lithium bei der Erschließung von Tolillar zusammenzuarbeiten und effiziente Fördertechnologien einzusetzen."

Das Projekt der Begierde: Das Tolillar Salar Projekt

Die Firma kontrolliert über +27.500 Hektar (675.954 Acres) im Herzen des berühmten "Lithium Dreiecks" - Heimat der weltweit reichhaltigsten Lithiumvorkommen.

Das Projekt liegt mitten im argentinischen Teil des weltberühmten "Lithium-Dreiecks"

Alpha ist 100% iger Besitz des Tolillar Salar, eines der letzten unentwickelten Salare in der argentinischen Provinz Salta .

Nur 10 km vom größten und am längsten produzierenden Salar Argentiniens entfernt; FMCs (jetzt Livent Corp ) Fenix-Projekt mit hoher Qualität und geringer Verunreinigung

Mehr als 27.500 Hektar, die durch das nachgewiesene Vorhandensein von Lithium gesichert sind, bieten ein drastisch reduziertes Explorationsrisiko.

Bis zu 504 mg / l, die aus begrenzten früheren Tests auf <10% der Anspruchsfläche ermittelt wurden.

Umgeben von Milliarden-Dollar-Lithium-Vermögenswerten

Projekt Highlights

Das Projekt besteht derzeit aus 10 Exploration Concessions (Minas) mit einer Gesamtfläche von 27.500 Hektar, die im Becken Salar de Tolillar in der argentinischen Provinz Salta registriert sind.

Das Tolillar-Projekt befindet sich im bekannten Lithium-Dreieck von Argentinien, Bolivien und Chile sowie in der geologischen Region Puna im Nordwesten Argentiniens.

Am Salar Tolillar haben frühzeitig Untersuchungen gezeigt das Lithium - Konzentrationen bis 504 mg / l vorhanden ist

Das Tolillar-Projektgebiet wurde noch nie umfassend erkundet, befindet sich jedoch in einzigartiger Lage in der Nähe einer Konzentration wichtiger Akteure, die einige der größten Lithiumproduzenten repräsentieren, die gemeinsam einen großen Prozentsatz der wachsenden globalen Nachfrage bedienen.

Proximal zum Hombre de Muerto Salar (10 km nordwestlich), dem führenden Lithium-Sole-Becken in Argentinien mit hochgradigen, geringen Verunreinigungen (Li: Mg <4); P.S.: Der El Fenix-Betrieb von Livent ist seit über 20 Jahren in Produktion.

Zu den direkten Nachbarn gehören Galaxy Resources , Livent Corporation und POSCO

Die regionale Infrastruktur umfasst lokale Fachkräfte, hochwertige Straßen, Schienen, Flughäfen, LKW-Infrastrukturen, Strom sowie die Versorgung mit Erdgas.

Überragende Infrastruktur

Die nächstgelegene Eisenbahnlinie in der Region ist eine bestehende Schmalspurbahn zwischen Salta, Argentinien und dem pazifischen Küstenhafen Antofagasta, Chile.

Eine 600-Megawatt-Stromleitung mit 375 Kilovolt (Kv) zwischen Salta und Mejillones in Chile verläuft etwa 150 km nördlich des Grundstücks. Die Leitung überträgt Berichten zufolge 110 MW von Mejillones an das argentinische Verbundsystem.

Das Projekt ist durch ein gut gepflegtes, asphaltiertes und unbefestigtes Straßennetz mit Salta, Salar de Pocitos und San Antonio de los Cobres verbunden. RP-17, eine Schotter- und Schotterstraße, verläuft 10 km vom Projekt entfernt.

Eine Erdgasleitung (Gasoducto de la Puna) verläuft entlang der Provinzstraße RP.17 südlich von Salar de Pocitos. Diese Pipeline befindet sich weniger als 10 km östlich vom Projektgebiet.

Umfassender Service, einschließlich Kraftstoff und medizinischer Versorgung in San Antonio de los Cobres (3 Autostunden) und Salta (6 Autostunden).

Enthaltene Werte: CA60040W1059,CA8536061010,CA02075X1033