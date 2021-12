DJ Xlife Sciences AG ernennt neuen Finanzchef

Xlife Sciences ernennt neuen Finanzchef

Xlife Sciences (XLS DE) gab bekannt, dass Carl von Halem per heute, 1. Dezember 2021, zum neuen Finanzchef des Unternehmens ernannt wurde. Beat Kläui, der seit Januar 2019 interimistisch als Finanzchef amtierte, wird Xlife Sciences weiterhin als Head Accounting & Tax zur Verfügung stehen.

Carl von Halem war seit Monat September 2016 als Co-Gründer und Chief Operating Officer des Münchner FinTech-Unternehmens CommneX tätig. Die digitale Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform von CommneX führt Finanzprojekte von Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken, Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Zuvor war Carl von Halem unter anderem als Senior Associate für das im Bereich erneuerbarer Energien tätige Berliner Unternehmen SaEnergy Systems tätig. Er verfügt über ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin; im Rahmen seines Studiums absolvierte er ein Auslandssemester an der Udayana University Denpasar, Indonesien und eine «Summer School» zum Thema «Environmental Economics» an der London School of Economics.

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentierte: «Carl von Halem bringt mit seiner internationalen Ausbildung, den verschiedenen Stationen im schnelllebigen und herausfordernden Startup-Umfeld, der nötigen Führungserfahrung und seiner eindrücklichen Arbeitseinstellung die nötigen Fähigkeiten mit, um unser Team tatkräftig zu unterstützen und die Vision von Xlife Sciences weiter voranzutreiben. Gleichzeitig danken wir Beat Kläui herzlich für seine wertvolle Unterstützung während der letzten drei Jahre und freuen uns, dass wir weiterhin auf seinen grossen Erfahrungsschatz zurückgreifen können.»

Über Xlife Sciences

Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch

