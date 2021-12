Kann die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) auf über 100 Euro klettern? Ja, für mich kann sie das durchaus. Nicht nur, weil das Rekordhoch inzwischen bei 100,20 Euro liegt, was zugegebenermaßen ein kurzer Ausflug in die Dreistelligkeit war. Nein, sondern auch aus anderen Gründen. Riskieren wir heute einen Blick darauf, was die Aktie von The Trade Desk nachhaltig auf über 100 Euro ansteigen lassen könnte. Ohne Zweifel könnte das eine attraktive Chance aufzeigen. The Trade Desk: Ein sich beschleunigendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...