DJ LEG kauft Wohnungen von Adler - Ausblick 2022 angehoben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien SE verstärkt sich mit einem Zukauf und hat ihren Ausblick für 2022 angehoben. Für das kommende Jahr peilt das Unternehmen unter Berücksichtigung des Erwerbs eines Portfolios der Adler Group nun einen FFO I von 475 bis 490 Millionen Euro an, bisher hatte das Ziel auf 450 bis 460 Millionen Euro gelautet.

Wie LEG mitteilt, werden von der Adler Group rund 15.400 Wohnungen mit Schwerpunkt in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein und 185 Gewerbeeinheiten übernommen. Die Gesamtmietfläche liegt bei rund 960.000 Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete liegt bei 5,93 Euro pro Quadratmeter. Der Übergang ist laut Mitteilung für Ende Dezember 2021 geplant. Der Kaufpreis beläuft sich auf 1,29 Milliarden Euro bzw. rund 1.345 Euro je Quadratmeter.

Zudem kauft das im MDAX gelistete Unternehmen einen Anteil von 31 Prozent an der niederländischen Wohnimmobiliengesellschaft BCP N.V. mit einem Portfolio von mehr als 12.000 Einheiten in Deutschland. Hierzu werden 6,8 Prozent vom Mehrheitsaktionär Adler und weitere 24,1 Prozent von institutionellen Minderheitsaktionären erworben. Der Gesamtkaufpreis für die Beteiligung beläuft sich auf 328 Millionen Euro. Weiter Anteile könnten über die Ausübung einer Call-Option bis zum 30. September 2022 von Adler zu einem Preis von 157 Euro je Aktie erworben werden, so LEG laut Mitteilung.

Um den Portfoliozukauf vorzunehmen hat LEG eine Brückenfinanzierung abgeschlossen, die durch Fremdkapital und den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Einheiten refinanziert werden soll. Die Beteiligung an BCP soll durch liquide Mittel finanziert werden.

Die Übernahme des Immobilienportfolios hatten LEG und Adler bereits Anfang Oktober vereinbart. Adler trennt sich von den Immobilien, um den Verschuldungsgrad zu senken. Zuvor war die Aktie des Konzerns massiv unter Druck geraten, nachdem der Investor und Shortseller Fraser Perring Adler Manipulation vorgeworfen hatte.

December 01, 2021 02:03 ET (07:03 GMT)

