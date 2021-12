Fed-Chef Jerome Powell kündigte gestern an, dass man zur Beurteilung der Inflation in Zukunft das Wort "vorübergehend" nicht mehr gebrauchen werde.Außerdem werde man innerhalb der Fed über ein beschleunigtes Zurückfahren der Anleihekäufe diskutieren. Daneben warnte er vor der neuen Omikron-Variante des Covid19-Virus, die eine Bedrohung für den Arbeitsmarkt und die Inflation sei. Letztere kletterte in der Eurozone mit 4,9 Prozent p.a. auf den höchsten Wert seit Juli 1991. Zur Erinnerung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...