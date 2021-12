The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2021ISIN NameXS1730911689 BMW FIN. NV 17/21 MTNXS0997941355 K+S AG ANL.13/21XS1731858392 ADLER REAL ESTATE 17/21DE000HVB30A1 UC-HVB 18/21 DLDE000LB0VEQ7 LBBW GM-FLOATER 13/21DE000CZ45VE1 COBA 19/21 VAR S.942US515110BS27 LANDWIRT.R.BK DL 16/21DE000LB13FN5 LBBW NK STUFENZINS 19/21USK0479SAC28 A.P. MOEL-MAER. 14/24REGSDE000A2GS377 DT.WOHNEN WLD.17/26US00828EDF34 AFR. DEV. BK 18/21 MTNDE000SLB8064 LDSBK.SAAR IHS.806 VARDE000A1ZALT0 OPUS-CHART.ISS.2 13/21FLRXS0715454079 MARKS SPENCER 11/21 MTNUSP37110AG12 EMPRESA NAC.PET.11/21REGSXS1529934801 CETIN FIN. 16/21 MTNXS1528227744 SPIC 2016 USD B. 16/21USU85969AD24 STILLWATER MNG 17/25 REGSDE000HLB4LE6 LB.HESS.-THR.IS.12A/2013DE000CZ40NM2 COBA 18/21 S.920DE000A2BPB84 DT.WOHNEN WLD.17/24US478160BN30 JOHNSON + JOHNSON 14/21CH0136594386 PHILIP MORRIS INTL 11/21US87960W2035 TELIGENT INC. DL-,01