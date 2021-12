Seit Freitag geistert das Schreckgespenst Omikron quasi rund um den Globus und sorgt für zusätzlichen Zündstoff in der Pandemie. Die große Frage dabei lautet vor allem, ob die bisherigen Impfstoffe von BioNTech (und Moderna) auch vor dieser Corona-Variante schützen. Im Rahmen einer Preisverleihung am gestrigen Abend machte BioNTech-Gründer und -Firmenchef Sahin in einem Interview mit dem Wall Street Journal eine klare Ansage!

Demnach sei Omikron nicht die erste Corona-Variante mit Mutationen und bislang hat der BioNTech-Impfstoff noch immer vor schweren Krankheitsverläufen geschützt. Nichtsdestotrotz arbeiten die Mainzer für den Fall der Fälle gleichzeitig mit Hochdruck an einem angepassten Impfstoff. An der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...