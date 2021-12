DGAP-News: Belano Medical AG / Schlagwort(e): Konferenz

Belano Medical AG: Vorträge von Prof. Lang auf der Cosmetic Business sind online



01.12.2021

Belano Medical AG: Vorträge von Prof. Lang auf der Cosmetic Business sind online Bakterien-Ferment: Natürlicher Wirkstoff für gesunde Haut

Prof. Christine Lang berichtet über Bedeutung und Wirkweise des Mikrobioms - Schlüssel-Bakterium für gesunde Haut - Klinische Studien belegen Verbesserung der Hautgesundheit - Natürlicher Wirkstoff als Milchsäurebakterien-Ferment München, 01. Dezember 2021 - Was ist das Mikrobiom der Haut und wie lässt es sich stärken und aufbauen? Darüber hat Prof. Dr. Christine Lang, Mikrobiologin an der TU Berlin und Vorstand für Forschung und Entwicklung der BELANO medical AG, in Vorträgen auf der internationalen Fachmesse Cosmetic Business in München berichtet. Die Vorträge sind ab sofort online abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=OVgTVHAxGSk&t=13s und https://www.youtube.com/watch?v=gfcmasDbYRg&t=1s. Über die BELANO medical AG:

Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern. Neben der Ausweitung der strategischen Partnerschaften, hat die Belano eine Wandelanleihe (WKN: A3H2UW; ISIN: DE000A3H2UW2) begeben, um das eigene operative Geschäft weiter voranzutreiben. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



Unternehmenskontakt

Belano Medical AG

COO Johannes Lang

+49 3302 86 37 995

johannes.lang@belanomedical.de

https://belanomedical.com/investor-relations/

