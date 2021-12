Am Dienstag (30.11.) überraschte unser Musterdepotwert Verbio mit einer ad-hoc Prognoseerhöhung für das laufende Jahr. So erwartet der Vorstand dank einer nach wie vor starken Nachfrage nach CO2-effizienten Biokraftstoffen für das Gj. 2021/22 (per 30.6.22) nun ein EBITDA in Höhe von 230 Mio. nach zuvor erwarteten 150 Mio. Euro.Der Nettogewinn soll auf 80 Mio. Euro steigen (vorher: 50 Mio. Euro). ...

