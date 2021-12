Brechen (www.anleihencheck.de) - Es ist eine Menge los an der Weser in diesen Tagen - nach der "Impfpass-Angelegenheit" um den ehemaligen Werder-Trainer Markus Anfang, hat der Traditionsverein (derzeit 10. in der 2. Fußballbundesliga) mit Ole Werner nun einen neuen Cheftrainer gefunden und offiziell präsentiert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...