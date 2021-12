Hannover (www.anleihencheck.de) - Spekulationen des Moderna-CEO Bancel, dass die Corona-Impfstoffe deutlich weniger wirksam gegen die neu entdeckte Omikron-Variante seien, haben die Anleger in den sicheren Hafen der deutschen Bundesanleihen getrieben, so die Analysten der Nord LB.Dass die Inflation in Euroland in neue Höhen geklettert sei, habe die Aufwärtstendenz nur ein wenig bremsen können. Aussagen von FED-Chef Jerome Powell, dass die FED ihre Geldpolitik trotz neuer Corona-Ängste rascher straffen könnte als bisher erwartet, habe nur temporär die US-Staatsanleihen beeinflusst. Letztlich habe die Furcht vor der Omikron-Variante des Coronavirus für steigende Kurse gesorgt. ...

