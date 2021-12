2022 geht die Erholung der Weltwirtschaft weiter Wachstum 2022 vom Privaten Sektor getragen Inflation vorübergehend über Zielen der Notenbanken Aktien weiterhin die attraktivste Asset Klasse Starke Volumenentwicklung bei Erste AM Fonds Erste Asset Management (Erste AM), die Kapitalanlagegesellschaft der Erste Group Bank AG, ist optimistisch, dass sich die Erholung der Wirtschaft in Folge der globalen Pandemie 2022 fortsetzt. Zwar werde das globale Wachstum nicht mehr im selben Tempo wie heuer voranschreiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...