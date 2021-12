Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar gut behauptet gezeigt. Gegen 8.45 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1325 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch bei 1,1317 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1363 Dollar festgesetzt."Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen ...

