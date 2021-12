Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Jenoptik. Die Geschäfte brummen bei dem Technologiekonzern. Dementsprechend ehrgeizige Ziele setzt sich der Vorstand. In den nächsten Jahren will Jenoptik kräftig wachsen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.