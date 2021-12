DJ Fresenius Medical Care passt Vorstand an neue Struktur an

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Medical Care passt die Besetzung des Vorstands mit Wirkung zum 1. Januar 2022 an ihr neues Betriebsmodell an, das im Jahr 2023 eingeführt werden soll. Im Rahmen seines Wachstumsprogramms will der DAX-Konzern, wie bereits angekündigt, mit einer vereinfachten Struktur aus künftig nur noch zwei globalen Segmenten - Care Enablement und Care Delivery - an den Start gehen.

Wie Fresenius Medical Care am Mittwoch mitteilte, bleibt Rice Powell Vorstandsvorsitzender, das Global Medical Office wird auch künftig von Franklin W. Maddux geführt. Finanzvorständin Helen Giza soll zusätzlich die Rolle des Chief Transformation Officer übernehmen. Das neue Segment Care Delivery soll von William Valle verantwortet werden, der derzeit Chef von Fresenius Medical Care Nordamerika ist. Das Segment Care Enablement übernimmt Katarzyna Mazur-Hofsäß, die zurzeit im Vorstand für die Region EMEA zuständig ist.

Harry de Wit, Vorstand für die Region Asien-Pazifik, Produktionsvorstand Kent Wanzek und Olaf Schermeier, Vorstand für Forschung und Entwicklung, wechseln vom Vorstand ins Fresenius Medical Care Executive Committee.

Im Segment Care Enablement konsolidiert Fresenius Medical Care künftig sein bisher dezentralisiertes Produktgeschäft einschließlich Forschung und Entwicklung, Produktion, Logistik, Vermarktung und Vertrieb sowie unterstützende Funktionen wie Regulierungs- und Qualitätsmanagement unter einem globalen Medizintechnik-Dach. Das globale Gesundheitsdienstleistungsgeschäft von Fresenius Medical Care wird im Segment Care Delivery zusammengefasst.

