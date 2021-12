Diesmal trennt man sich vom Geschäft in Sierra Leone. Finanzielle Details wurden nicht bekannt. Der Verkauf umfasst ein Mahlwerk mit zwei Zementmühlen. Das Werk verfügt über eine Jahreskapazität von rund 500.000 t Zement. Die Veräußerung ist laut HEIDELBERGCEMENT Teil des kontinuierlichen Programms zur Portfolio-Optimierung und Margenverbesserung im Rahmen der Beyond 2020-Strategie des Konzerns. Das Unternehmen will sich in Westafrika weiter auf seine Kernmärkte in Ghana, Liberia, Togo, Burkina Faso, Benin und Gambia konzentrieren.



