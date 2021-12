NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vantage Towers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die europäischen Telekomtitel hätten sich seit Jahresbeginn schwächer als der breite Markt entwickelt und seien rekordniedrig bewertet, obwohl viele der Unternehmen erstmals seit zehn Jahren wieder mittelfristige Ziele ausgäben und die meisten vor der Rückkehr zu steigenden Erlösen stünden, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig rechnet er 2022 mit einer nie dagewesenen Welle von Fusionen und Übernahmen. Dattanis bevorzugte Titel für das kommende Jahr sind BT, Cellnex, KPN, Truecaller, Vodafone, Deutsche Telekom und Telefonica Deutschland. Der Funkmastenbetreiber Vantage Towers biete ein attraktives mittelfristiges Wachstumspotenzial. Dagegen rät er, von Telia und Telefonica die Finger zu lassen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H3LL2

