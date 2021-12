NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 114 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig dürften die Geschäfte der europäischen Außenwerbungsspezialisten schwankungsanfällig bleiben und von den täglichen Entwicklungen der Corona-Pandemie - insbesondere der neuen Omikron-Variante - abhängen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die strukturellen Wachstumsaussichten für 2022 seien aber intakt. Ströer sieht Diebel besonders gut positioniert. Die Werbebudgets der deutschen Medienunternehmen dürften steigen, und Ströer habe Spielraum für wertsteigernde Verkäufe von Unternehmensteilen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 22:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

