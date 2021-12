FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Jenoptik bleiben am Mittwoch wie schon am Vortag bei Anlegern begehrt. Der Kurs des Technologieunternehmens rückte am Morgen in der Spitze bis auf 37,10 Euro vor und erreichte damit ein Hoch seit Juni 2018, als die Titel mit 39,54 Euro ihren bisherigen Rekord aufgestellt hatten. Am Vortag hatten mittelfristige Wachstumsambitionen die Aktien schon angetrieben.

Analysten reagierten nun zur Wochenmitte erfreut auf die Mittelfristziele, die auf dem Kapitalmarkttag genannt wurden. Demnach soll der Umsatz in den Jahren 2022 bis 2025 auf 1,2 Milliarden Euro steigen und etwa 20 Prozent davon als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben.

Die Ziele unterstrichen eine anhaltende Profitabilitätssteigerung, lobte etwa Analyst Malte Schaumann von Warburg Research, der sein Kursziel auf 39 Euro nach oben schraubte. Christian Sandherr von der Privatbank Hauck & Aufhäuser hält nun gar 41 Euro und damit ein Rekordniveau für gerechtfertigt. "Die Strategie sollte helfen, den Wandel zu einem Photonik-fokussierten Konzern zu beschleunigen", betonte der Experte./tih/jha/