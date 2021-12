Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte seien im Oktober etwas hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben, da die Aktienmärkte die Verluste des Vormonats größtenteils wieder hätten wettmachen können. Auf regionaler Ebene seien die japanischen Industriewerte besonders schwach gewesen. Der Transportsektor habe jedoch besser abgeschnitten, was insbesondere auf die guten Ergebnisse der Bahngesellschaften zurückzuführen gewesen sei. Das Hauptaugenmerk bei den Gewinndaten im Allgemeinen habe weiterhin auf Lieferkettenproblemen gelegen, die sich als langwieriger und schwerwiegender herausgestellt hätten als von den meisten Unternehmen erwartet. ...

