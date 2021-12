Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng will nach seinem Europa-Debüt in Norwegen im kommenden Jahr auch in Schweden, Dänemark und den Niederlanden an den Start gehen. Wann Xpeng auch nach Deutschland kommen will, ist noch nicht bekannt. Die drei weiteren Märkte kündigte Xpeng-Präsident Brian Gu in einem Interview mit dem US-Sender CNBC an. In Norwegen hatte Xpeng bereits Ende 2020 eine kleinere ...

