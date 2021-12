Am 19. November hatte ich berichtet, dass mir bei fallenden Kursen immer wieder der Gedanke kam, es ginge bald sowieso wieder aufwärts. Und an einen Tag mit Kursverlusten von 2 % hätte ich mich schon gar nicht mehr erinnern können. "Wahrscheinlich geht es auch vielen anderen Anlegern so, die sich inzwischen von den stetig steigenden Kursen haben einlullen lassen. Das ist meist genau der richtige Zeitpunkt, um sehr vorsichtig zu werden und Gewinne abzusichern oder mitzunehmen" hieß es dazu. Am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...