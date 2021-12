Baierbrunn (ots) -Die Gesundheit der eigenen Familie - das ist für die meisten Deutschen nach wie vor das größte Glück, so eine repräsentative Studie der "Apotheken Umschau".Sieben von zehn Deutschen blicken zuversichtlich in die Zukunft. Und zwei Drittel der Menschen in Deutschland empfinden sich zum Zeitpunkt der Befragung im September 2021 als genauso glücklich wie vor Beginn der Corona-Pandemie vor fast zwei Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau".Pandemie hat wenig Einfluss aufs GlücksempfindenDie Forscher wollten bei der Studie "Glück - Erfülltes Leben" wissen: Was verstehen die Deutschen unter Glück? Inwieweit hat sich die Zufriedenheit im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie verändert? Und wie blicken die Menschen in die Zukunft? Die von den Deutschen am häufigsten genannte Voraussetzung für ein glückliches Leben ist, dass die Familie gesund bleibt (67 Prozent). Hier sind es vor allem die Frauen (70 Prozent; Männer 63 Prozent), die dieser Aussage zustimmen. Knapp dahinter folgt der Wunsch, selbst gesund und geistig und körperlich bis ins hohe Alter fit zu bleiben (65 Prozent). Keine finanziellen Sorgen zu haben, auch nicht im Alter - das ist vor allem für Männer ein wesentlicher Aspekt von Glück (61 Prozent; Frauen 57 Prozent).Dabei hat die aktuelle Pandemie auf die Zufriedenheit und das persönliche Glück übrigens weniger Einfluss als erwartet. Zwei Drittel der Deutschen nehmen sich selbst als genauso glücklich wie vor Beginn der Corona-Pandemie wahr (67 Prozent). Allerdings gibt auch mehr als jeder Fünfte (21 Prozent) an, weniger glücklich als vor zwei Jahren zu sein. Bei Frauen ist diese Einschätzung signifikant häufiger zu beobachten - hier empfinden fast ein Viertel (24,0 Prozent) heute weniger Glück als noch vor der Pandemie.Thema Gesundheit heute wesentlich wichtigerBefragt nach ihrer persönlichen Zukunft sind über 69 Prozent der Deutschen zuversichtlich gestimmt, die Männer (71 Prozent) noch optimistischer als die Frauen (68 Prozent). Das Thema Gesundheit hat im Vergleich zur Zeit vor Corona spürbar an Bedeutung gewonnen. Über 53 Prozent der Deutschen sagen, dass ihnen heute Gesundheit wichtiger ist als noch vor zwei Jahren. 39 Prozent der Menschen halten es heute für wichtiger, das Leben zu genießen, und für fast 37 Prozent ist der Zusammenhalt in der Familie aktuell wichtiger als vor der Pandemie.Durchgeführt wurde die repräsentative Studie "Glück - Erfülltes Leben" im Auftrag der "Apotheken Umschau" von Ipsos Operations GmbH in Mölln im Zeitraum 13. bis 19. September 2021. Für die Auswertung wurden Interviews von 1.000 befragten Personen im Alter ab 14 Jahren herangezogen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5087447