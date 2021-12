Deutsche Börse-Calls mit 89%-Chance bei Kursanstieg auf 150 Euro

Nach ihrem Hoch bei 152,65 Euro vom 23.8.21 trat die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 138 Euro bis 150 Euro ein. In den vergangenen Tagen konnte sich auch die Deutsche Börse-Aktie nicht dem schwachen Trend des Gesamtmarktes widersetzen. Notierte die Aktie noch am 16.11.21 knapp oberhalb von 150 Euro, so wurde sie am 30.11.21 bereits am unteren Rand der Tradingrange bei 138,50 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 1.12.21 konnte die Aktie wieder die Marke von 140 Euro überwinden.

Bewahrheiten sich die optimistischen Prognosen der Experten, die die Deutsche Börse-Aktie wegen des wachsenden Wachstums mit Kurszielen von bis zu 179 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie in den nächsten Wochen durchaus wieder das Potenzial für einen Anstieg an den oberen Rand der Handelsspanne aufweisen. Tritt dieser Fall ein, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000DFH1FF7, wurde beim Aktienkurs von 140,55 Euro mit 0,54- 0,55 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 150 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,90 Euro (+64 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,994 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,994 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH01W34, wurde beim Aktienkurs von 140,55 Euro mit 0,91 - 0,95 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 150 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,80 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,389 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,389 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA65TD7, wurde beim Aktienkurs von 140,55 Euro mit 1,63 - 1,64 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 150 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,46 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de