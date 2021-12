Wallisellen (ots) -Bei Allianz Suisse stellt sich die Geschäftsleitung zum 1. Januar 2022 neu auf: Severin Moser, seit 2014 CEO der Allianz Suisse, tritt auf eigenen Wunsch per 31.12.2021 als CEO zurück, um eine neue berufliche Herausforderung inner- und ausserhalb der Allianz zu suchen. Seine Nachfolge übernimmt Ruedi Kubat, derzeit Leiter P&C und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse. Neuer Leiter P&C wird Hanno Wienhausen, aktuell Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) für den Norden und Leiter der Vertriebsdirektion Berlin.Severin Moser (59 Jahre) startete seine langjährige Karriere bei der Allianz 2007 als Leiter Produkte und Mitglied der Geschäftsleitung. 2010 wechselte er als CEO Allianz Versicherungs-AG nach Deutschland, bevor er 2014 in der Funktion als CEO der Allianz Suisse in die Schweiz zurückkehrte. Die Allianz Suisse hat unter seiner Ägide im Sachgeschäft stetig Marktanteile hinzugewonnen und im Lebengeschäft ist es gelungen, das Produktportfolio erfolgreich an die Herausforderungen im Niedrigzinsumfeld anzupassen. Zudem erreichte die Allianz Suisse stetig sehr gute Ergebnisse. Er wird der Allianz Gruppe als IOC-Ambassador weiterhin zur Verfügung stehen.Ruedi Kubat (53 Jahre) kam 2007 zur Allianz Suisse, wo er als Leiter Leben, Kranken und Unfall und Mitglied der Geschäftsleitung startete und von 2009 bis 2015 Leiter Operations & IT (COO) war. 2015 wurde er Leiter Group Strategy & Portfolio Management der Allianz SE in Deutschland. Dort übernahm er von 2016 bis 2018 die Position des Leiters Operations & IT (COO) und war in dieser Rolle Mitglied des Vorstands der Allianz Deutschland. Seit Oktober 2018 ist der vierfache Familienvater wieder Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse und Leiter P&C. In dieser Zeit hat er das Privat- und Unternehmenskundengeschäft weiter ausgebaut und dabei einen erfolgreichen Fokus auf technische Exzellenz sowie Qualität gelegt.Hanno Wienhausen (39 Jahre) startete seine Allianz-Karriere 2014 als Assistent des Vorstandsvorsitzenden der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) in München. Von 2017 bis 2019 leitete der gebürtige Deutsche eine Filialdirektion der ABV und ist dort derzeit Mitglied der Geschäftsleitung für den Norden und gleichzeitig Leiter der Vertriebsdirektion Berlin. In seiner Zeit bei der Allianz Deutschland verantwortete er zahlreiche strategische Wachstums- und technische Exzellenzprogramme im Bereich P&C. Durch wichtige Impulse konnte er zudem entscheidend zur Verbesserung der Schnittstelle zwischen der Sachversicherung und den Vertrieben beitragen. Hanno Wienhausen studierte Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, wo er auch promovierte. Zudem absolvierte er einen Master of Science by Research an der University of Oxford. Er ist dreifacher Familienvater und war von 2003 bis 2011 Mitglied der deutschen Rudernationalmannschaft."Wir danken Severin Moser herzlich für seinen grossen Einsatz in den vergangenen Jahren; die Allianz Suisse hat sich unter seiner Führung erfolgreich entwickelt. Wir freuen uns, dass er der Allianz Gruppe u.a. als IOC-Ambassador weiterhin zur Verfügung steht. Mit der Ernennung von Ruedi Kubat zum CEO können wir einen nahtlosen Übergang sicherstellen, denn er kennt die Allianz aus verschiedenen Managementpositionen bestens. Wir sind überzeugt, dass er der Erfolgsgeschichte der Allianz Suisse weitere Kapitel hinzufügen wird. Und mit Hanno Wienhausen gewinnen wir einen versierten Versicherungsprofi hinzu, der über einen beeindruckenden Leistungsausweis verfügt", so Markus Dennler, Präsident des Verwaltungsrats der Allianz Suisse.Pressekontakt:Hans-Peter Nehmer, Leiter UnternehmenskommunikationTelefon: 058 358 88 01, hanspeter.nehmer@allianz.chBernd de Wall, MediensprecherTelefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.chOriginal-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100882072