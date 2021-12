LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 235 auf 220 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Modekonzerns dürfte im Schlussquartal in lokalen Währungen gemessen unter dem Niveau von 2019 bleiben, während die Bruttomargen sich verbessert haben sollten, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte wegen Wechselkursveränderungen und möglicher neuer Regulierungsbestimmungen seine diesjährige Ergebnisschätzung je Aktie (EPS)./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 05:00 / GMT





ISIN: SE0000106270

