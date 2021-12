Aguila American Gold Ltd. gab gestern bekannt, dass der Name des Unternehmens mit Wirkung zum 3. Dezember 2021 in "Aguila Copper Corp." geändert wird. Die Namensänderung wurde vom Board of Directors in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens genehmigt und von der TSX Venture Exchange bestätigt.



Ab 3. Dezember 2021 werden die Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen "Aguila Copper Corp." gehandelt. Das Handelssymbol des Unternehmens "AGL" bleibt unverändert.



"Wir freuen uns, den neuen Namen des Unternehmens bekanntzugeben, der das aktuelle und zukünftige Anlagenportfolio besser widerspiegelt", erklärte Mark Saxon, Präsident & CEO. "Wir sehen enorme Chancen für die Exploration und Erschließung von Kupferprojekten in unterstützenden nordamerikanischen Rechtsgebieten und freuen uns, eine Rolle bei der Bereitstellung der wesentlichen Materialien für die Energiewende zu spielen."



