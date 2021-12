DJ PTA-Adhoc: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Prognoseanhebung Objektumsatz für das Geschäftsjahr 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta018/01.12.2021/11:00) - Prognoseanhebung: Objektumsatz für das Geschäftsjahr 2021

Nach Abschluss der Winterauktionen der 100%-igen Tochtergesellschaft Sächsische Grundstücksauktionen AG sowie unter Berücksichtigung der bereits beurkundeten Maklerumsätze und der bisher im laufenden Quartal erzielten Ergebnisse der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH steht fest, dass das bisherige Jahresziel für die wichtigste Kennzahl, den Objektumsatz, übertroffen wird.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hatte sich für das Geschäftsjahr 2021 einen Objektumsatz von EUR 135 Mio. als Ziel für die gesamte Auktionshausgruppe gesetzt.

Wegen der noch ausstehenden Auktionen der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (03.12.), der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (04.12.), der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (09.12.), der Westdeutsche Grundstücksauktionen AG (10.12.) und der Deutschen Grundstücksauktionen AG (17.12.) prognostiziert der Vorstand aufgrund der stabilen Nachfrage nach Immobilien nunmehr einen erhöhten Objektumsatz für die Gruppe von ca. EUR 170 Mio.

Der gesamte Objektumsatz der Gruppe wird im laufenden Jahr das bisherige Spitzenjahr 2021 (EUR 142,7 Mio.) deutlich übertreffen.

