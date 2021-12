Beide Ekosem-Anleihen leiden heute. Hintergrund dürfte die Sorge über die anstehende Zinszahlung am 7.12. sein. Auch begründet? Angesichts der aktuell stark rückläufigen Kursentwicklung der Ekosem-Agrar-Anleihen hat Ekosem-Agrar-Finanzvorstand Wolfgang Bläsi auf Anfrage bekräftigt, dass das Unternehmen, wie in der Vergangenheit auch stets, seine am 7.12. anstehende Zinszahlung für die Anleihe 2012/22 ...

