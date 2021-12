Kostensenkung bei Fresenius Medical Care

Werbung



Fresenius Medical Care verkleinert den Vorstand. Die Anpassung des Vorstands ist Teil einer bereits im November angekündigten Restrukturierung des Unternehmens. Künftig will man sich nur noch auf zwei Kernbereiche fokussieren.



500-700 Stellen will Fresenius Medical Care abbauen und generell Kosten senken sowie das Unternehmen restrukturieren. Einer der ersten Schritte ist nun die Verkleinerung des Vorstands.: Dieser wird von acht auf fünf Mitglieder verringert. Betroffen ist der Vorstand für Asien-Pazifik, der Produktionsvorstand sowie der Vorstand für Forschung und Entwicklung. Diese wechseln nun in das Leitungskomitee direkt unter dem Vorstand.

Warum kam es zu dem Umbau? Als Spezialist für Dialysegeräte fertigt Fresenius Medical Care spezielle medizinische Werkzeuge an. Durch Covid-19 ist hier die Nachfrage zurückgegangen, weswegen sich das Unternehmen nun nur noch auf zwei Kernbereiche ausrichten will: Zum einem das dezentrale Geschäft, welches sich um Produktvertrieb dreht und zum anderen das Dienstleistungsgeschäft für Menschen mit Nierenerkrankungen, Labore sowie für Krankenhäuser. Um den Umbau voranzutreiben sind auch Vorstandsumstrukturierungen auf der Agenda. Denn die übrigen fünf Vorstandsmitglieder haben nun teilweise neue Aufgaben. Die Finanzchefin wird beispielsweise nun auch für ein Chief Transformation Office verantwortlich sein.





