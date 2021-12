Fondsadvisor Argentum investiert weltweit mit den wichtigen Fondsgesellschaften und selektiert chancenreiche Top-Fonds. Anleger profitieren von einer effizienten Risikosteuerung und exzellentem Know-how.Wider Negativzins und Inflation: Kapitalmarkt mit viel ChancenpotenzialMittlerweile pfeifen es die Spatzen von Dächern: Lasst euer Geld nicht auf der Bank liegen! Der Grund: Dort wird Geld "verbrannt". Trotz nach wie vor hoher Einlagen auf Sparbüchern und Girokonten wird zunehmend die Sinnhaftigkeit alternativer Spar- und Anlagemöglichkeiten erkannt. So bietet der Kapitalmarkt hohes Chancenpotenzial für Vermögenserhalt und -aufbau und somit die Möglichkeit, Negativzins und Inflation zu umgehen. Anleger können dort von den Wertsteigerungen und Ausschüttungen börsengelisteter Unternehmen profitieren. Doch die Börse ist ein großer Dschungel. Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Zertifikate - Anleger müssen sich fragen: Was passt zu mir und meinem Risikoprofil? Möchte man sich einzelne Aktien, Zertifikate oder Anleihen ins Depot holen, sollte das Basiswissen gegenüber dem Kapitalmarkt bereits geschult sein. Leichter ist es bei Investmentfonds und ETFs: Hier legt man das eigene Kapital in die Hände von Kapitalmarktexperten, die wiederum mit fundierter Strategie in ausgesuchte Unternehmen investieren. Aber auch davon gibt es nicht wenige, es bleiben Fragen: Welche Investmentfonds entsprechen meinem Anlagehorizont? Auf wie viele Fonds soll mein Vermögen verteilt werden? Mit welcher Gewichtung?

Den vollständigen Artikel lesen ...