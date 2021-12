Die ZBI hat für die Anleger des ZBI Professional 9 eine Sonderzahlung beschlossen und will diese zusammen mit der regulären quartalsweisen Auszahlung vornehmen - diese und weitere News hier im Überblick.Regulierungsanforderungen sorgen für Auftragsboom bei LuanaDie Luana Group hat mitgeteilt, bis zum Jahr 2024 ein Auftragsvolumen in Höhe von 26 Millionen Euro sichergestellt zu haben. Pflegewohnheime, wohnwirtschaftliche Neubauten sowie Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge befinden sich demnach unter anderem in der Projektpipeline. Die in Hamburg ansässige Gesellschaft erklärt das hohe Auftragsaufkommen in erster Linie mit den gestiegenen Regulierungsanforderungen im Gebäudesektor: "Die damit verbundenen Anforderungen an moderne und klimafreundliche Energiekonzepte sind über die letzten Jahre konstant gestiegen. Mit dem Wegfall der KfW-55 Förderung Ende Januar 2022 lassen die aktuellen Anfragen weiteres Nachfragewachstum erwarten", so Luana. Der Spezialist für dezentrale Strom- und Energieversorgung gibt zudem an, dass sich zusätzlich zu dieser Pipeline vier EEG-BHKW-Projekte (20 Jahre feste Vergütung durch das EEG) mit einer elektrischen Gesamtleistung von 16 Megawatt und einem Auftragsvolumen von 15 Millionen Euro in Planung befinden. Dabei handelt es sich um eine E-Ladeinfrastruktur für zwei Einkaufszentren bei Mannheim, PV und Batteriespeicher für C0²- neutrales Wohnen in Schwerin, PV und BHK für Sozialimmobilien bei Saarbrücken sowie um ein effizientes Blockheizkraftwerk für eine Seniorenresidenz in Celle. Die Projekte stellen mögliche Investitionsobjekte für die Vermögensanlage LCF Blockheizkraftwerke Deutschland 8 - Energieversorgung Deutschland dar.

