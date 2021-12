Zürich (awp) - Der Flughafendienstleister Swissport baut seine Präsenz in Südamerika aus. Das Serviceangebot von Swissport wird um sechs zusätzliche Flughäfen in Chile ausgedehnt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bisher war Swissport lediglich an zwei Standorten in Chile vertreten. An allen neu bedienten Flughäfen ...

