Erfurt (ots) -Im Dezember lässt sich Ben von Dr. Pop erklären, was einen erfolgreichen Chart-Hit ausmacht. Außerdem besucht er Pauline, die deutsche Teilnehmerin beim Junior ESC und Jess schaut einen Tag bei den eSport-Profis des HSV vorbei. "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Musikanalyse mit Dr. Pop am 2. Dezember um 20:00 UhrEs gibt Musikhörer*innen und -expert*innen und es gibt Dr. Pop: Kaum jemand kennt sich mit der aktuellen Popmusik so gut aus wie Markus Henrik alias Dr. Pop. Ben lernt, aus welchen einfachen Bausteinen sich erfolgreiche Charthits basteln lassen und welche große Gemeinsamkeit Pop, Hip-Hop und Schlager verbindet.Bens Nikolaus-Challenge am 6. Dezember um 20:00 UhrSo hat sich Ben den Nikolaustag sicher nicht vorgestellt: Statt es sich mit Nüssen, Mandarinen und heißer Schokolade gemütlich zu machen, stellt sich Ben auf den Straßen Berlins der "KiKA LIVE Nikolaus-Challenge".Jess bei den eSport-Profis vom HSV am 9. Dezember um 20:00 UhrEinen ganzen Spieltag schaut Jess hinter die Kulissen der eSport-Profis des HSV und bekommt einen Crashkurs, bei dem die sich den ein oder anderen Tipp abgreift.Junior Eurovision Song Contest 2021: Ben trifft die deutsche Teilnehmerin am 14. Dezember um 20:00 UhrPauline kann noch viel mehr als toll singen. Die 13-Jährige tanzt auch gern, spielt Schlagzeug und schauspielert am Theater. Ben besucht die deutsche JESC-Teilnehmerin und begleitet sie einen Tag lang.Alle Produktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.