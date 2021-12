Der Sartorius-Aktienkurs überzeugt seit Jahren bereits mit einer hohen Performance. Der langfristige Aufwärtstrend zeigt klar nach oben. Selbst die Marktverwerfungen vom vergangenen Freitag konnten dem Papier nichts anhaben. Mehrere Preislinien sorgen für eine solide Unterstützung. Was Sartorius gerade jetzt so attraktiv macht, was Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...