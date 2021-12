Sorgen vor den Auswirkungen der neuen Omikron-Variante haben in den vergangenen Tagen die Aktienmärkte weltweit belastet. Am Dienstag etwa gab der Tech-Index Nasdaq Composit Index deutlich nach. Lediglich die Apple-Aktie legte zu. Warum? Die Meldung über das Auftreten einer potenziell gefährlichen neuen Coronavariante namens Omikron drückt seit Freitag auf die Kurse an den internationalen Aktienmärkten. Der deutsche Aktienindex Dax etwa verlor am Freitag zeitweise so stark wie zuletzt beim Börsencrash im März 2020. Auch bei den Kryptowährungen gab es teils heftige Korrekturen. Bei den an der Nasdaq versammelten Tech-Werten kam ...

