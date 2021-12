NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach einem Beteiligungskauf von der Adler Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Mit den Zukäufen nehme die Gefahr einer Kapitalerhöhung zu, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine solche hänge nun voraussichtlich wie ein Damoklesschwert über dem Aktienkurs der Immobiliengruppe./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 10:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 10:42 / GMT

