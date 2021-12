Berlin (ots) -Unsere Mannschaftssoldatinnen und -soldaten nehmen eine wichtige Rolle bei der täglichen Auftragserfüllung der Bundeswehr wahr. Ihre Aufgaben haben sich im Laufe der Zeit verändert, ebenso die Anforderungen an ihren Dienst und das Maß an Verantwortung, das sie innehaben. Herausragenden Soldatinnen und Soldaten der Laufbahn wollen wir eine neue, attraktive Karriereperspektive anbieten und damit ihre Motivation fördern sowie ihre Leistung belohnen.Aus diesem Grund hat die Bundeswehr zwei neue Dienstgrade eingeführt: Oberhalb des Dienstgrades Oberstabsgefreiter gibt es nunmehr den Korporal und den Stabskorporal.Heute werden im Logistikbataillon in Burg bei Magdeburg die ersten Korporale in den neuen Dienstgrad befördert - zwei Kameraden vom Heer, einer von der Luftwaffe und einer von der Marine. Wir wünschen alles Gute und viel Soldatenglück!Bilder der Beförderung und der neuen Schulterklappen finden Sie zeitnah nach dem Termin unter: https://share.redaktionbw.de/public/pm-korporalFür Fachfragen rund um das Thema "Korporale" bitten wir Sie, das Presse- und Informationszentrum Personal zu kontaktieren:PIZPersonalPresse@bundeswehr.org oder tel. unter 0221-9571-4223Weiterführende Informationen finden Sie ebenfalls auf www.bundeswehr.deHintergrund zum Logistikbataillon 171 in BurgDas Logistikbataillon 171 "Sachsen-Anhalt" ist in Burg bei Magdeburg stationiert und leistet mit seinen sechs Kompanien und rund 1000 Soldaten und Soldatinnen einen wichtigen Beitrag für die logistische Folgeversorgung innerhalb der Bundeswehr. Die Aufgaben erstrecken sich von der Beschaffung, Disposition, Lagerung, Transport und Instandsetzung diverser Versorgungsartikel bis hin zu deren Umschlag. Von 2022 bis 2024 ist das Logistikbataillon 171 "Sachsen-Anhalt" als Leitverband Logistikbataillon LAND der nationalen Unterstützungskräfte der Nato Response Force eingesetzt.Pressekontakt:PIZ PersonalTelefon: 0221 9571 4333E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116137/5087830