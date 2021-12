Kommt jetzt der Bounce



Wahrend viele Marktteilnehmer in den letzten Tagen das Handtuch geschmissen haben, konnten wir unsere hohe Cash Quote weiter ausbauen und sind nun bereit für den Bounce in den Indizes. In den kommenden Tagen rechnen wir mit einer saftigen Eerholung



