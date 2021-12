Wien (www.fondscheck.de) - Die Daten- und Investmentgesellschaft Arabesque hat ein sogenanntes ESG-Book gestartet, so die Experten von "FONDS professionell".In diese Datenbank könnten Unternehmen Angaben zur Nachhaltigkeit eintragen. Auf die Daten würden wiederum Geldgeber Zugriff erhalten. Dies solle es Banken oder Asset Managern erleichtern, Kapital entsprechend einer Ausrichtung an ökologischen und sozialen Faktoren umzulenken, teile das Haus mit. Die Finanzgruppe Arabesque sitze in London und wolle sich mit der Tochter Arabesque S-Ray als ESG-Daten- und Ratinganbieter etablieren. An S-Ray seien unter anderem die Fondsgesellschaft DWS, die Allianz sowie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) beteiligt. ...

