Tesla ist beliebt. Nicht nur bei Investoren, sondern auch bei Kunden. Selbst eine für 50 Dollar angebotene Pfeife findet viele Käufer und ist bereits "ausverkauft" - was auch an Elon Musk liegt, der sich einen Spaß daraus macht auf Twitter davor zu warnen, Geld für "dumme Apple-Produkte zu verschwenden" und es lieber bei Tesla zu lassen. Apple hatte ein Reinigungstuch für 25 Dollar angeboten.ARK verliert 2021Viele Tesla-Aktionäre haben in den letzten Jahren enorm gut mit Elon Musk verdient und ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...