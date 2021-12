Der Zell-Zulieferer Farasis hat mit dem türkischen Volksauto-Unternehmen Togg ein Joint Venture namens Siro gegründet. Um das geplante Werk in Bitterfeld-Wolfen ist es derweil still. Über das Joint Venture Siro steigt das halb-staatliche Automobilunternehmen Togg in die Batteriefertigung ein. Das zu gleichen Teilen zwischen Farasis und Togg verteilte Unternehmen soll die Batterien entwickeln und produzieren, die in den Togg-Modellen zum Einsatz kommen. Parallel bauen die Partner ein Batteriewerk in Gemlik im Nordwesten der Türkei. Siro soll dort ab 2022 chinesische Zellen in...

