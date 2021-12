Mainz (ots) -Montag, 6. Dezember 2021, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenOb Bischofssitz oder Regionalmuseum, stilvolles Hotel oder Antiquitätenladen: 3sat reist im Dreiteiler "Burgen und Schlösser in Österreich" von Fritz Aigner und Alfred Ninaus am Montag, 6. Dezember 2021, ab 20.15 Uhr, von der Steiermark bis ins Burgenland und gibt Einblicke in die Burgen und Schlösser von heute.Hier ein Bischofssitz, da ein Regionalmuseum - die Burgen und Schlösser von der Südsteiermark bis nach Slowenien sind bedeutend für das kulturelle Selbstverständnis der Grenzregion. Ein Leben zwischen historischer Bewusstseinsbildung und touristischem Auftrag. Die Schlossbesitzerinnen und Schlossbesitzer von der malerischen Südsteiermark bis nach Slowenien zeigen Passion in ihrem Bemühen, die alten Gemäuer zeitgemäß mit Leben zu füllen. Und auch die Schlösser vom steirischen Joglland bis in die Weststeiermark werden stärker genutzt denn je: ob als Ort des Gebets, der Seelsorge oder als Schauplatz für moderne Designkultur. Die Schlossdamen und Schlossherren wollen die perfekten Gastgeberinnen und Gastgeber sein und setzen die Häuser ebenso traditionsbewusst wie bunt in Szene. So laden sie beispielsweise zur Hochzeit im romantischen Ambiente oder zum Boxtraining in einer barocken Anlage ein. Und schließlich verliert man sich in den Burgen und Schlössern des nördlichen Burgenlands in einer Fülle von Details, die facettenreich Geschichte erzählen. Hier wird alles Alte im besten Sinne bewahrt - aus Familientradition oder aus purer Leidenschaft. Die Schlossherren und Burgdamen des Nordburgenlandes legen höchsten Wert auf die Ausstattung ihrer Häuser, ob im stilvollen Hotel oder im randvollen Antiquitätenladen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, https://presseportal.zdf.de/presse/burgenundschloesser3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5087910