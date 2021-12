DGAP-News: Alkaline Fuel Cell Power Corp. / Schlagwort(e): Kooperation

Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Alkaline Fuel Cell Power Corp. kündigt Zusammenarbeit mit der Universität für Chemie und Technologie in Prag an, um die Entwicklung von Brennstoffzellensystemen der näc



01.12.2021 / 13:57

Alkaline Fuel Cell Power Corp. kündigt Zusammenarbeit mit der Universität für Chemie und Technologie in Prag an, um die Entwicklung von Brennstoffzellensystemen der nächsten Generation weiter voranzutreiben - Die Universität für Chemie und Technologie in Prag ist ein ursprüngliches Zentrum für hochkarätige Lehre und Forschung in den Bereichen technische Chemie, chemische und biochemische Technologien, Werkstoffe und Verfahrenstechnik. - Die Zusammenarbeit mit der Universität Prag ermöglicht den Zugang zu hochmodernen Instrumenten und dem Fachwissen Dritter, das AFCP benötigt, um die Funktion der Elektroden ohne den Einsatz von Edelmetallen zu bestätigen. - AFCP ist in der Ausgangslage, mit dem für 2024 geplanten wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellensystem Europas bis 2050 angestrebte Netto-Null-Emissionen zu unterstützen.

VANCOUVER, British Columbia, 30. November 2021 -- Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) ("AFCP" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das alkalische Brennstoffzellen-Heiz- und Stromversorgungssysteme der nächsten Generation für Privathaushalte, Industrie und Gewerbe weltweit vermarktet, gibt heute bekannt, dass es eine formelle Kooperationsvereinbarung mit der Universität für Chemie und Technologie in Prag (University of Chemistry and Technology, Prague, "UCT Prague"), einer von fünf tschechischen Universitäten, die zu den besten 4 % der weltbesten Universitäten (2017)1 zählt, abgeschlossen hat. Diese strategische Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von AFCP zur zukünftigen Kommerzialisierung und zum Vertrieb seines innovativen Brennstoffzellensystems der Generation 3.0 (Gen 3.0), das ohne Treibhausgasemissionen arbeitet. Strategische Zusammenarbeit mit UCT Prag



AFCP hat einen formellen Kooperationsvertrag mit der UCT Prag abgeschlossen, der es AFCP ermöglicht, die hochmodernen Einrichtungen der Universität für die laufenden Arbeiten des Unternehmens zur Verifizierung der Funktionalität von Elektroden aus edelmetallfreien Materialien in seinen Gen 3.0-Systemen zu nutzen. Als eine der größten Bildungs- und Forschungseinrichtungen des Landes auf dem Gebiet der chemischen Technologien sind die Labore der UCT Prag mit Spitzenspektralanalysemöglichkeiten und anderen Spezialgeräten ausgestattet, auf die AFCP ohne eine solche Partnerschaft keinen Zugriff hätte. "Die Sicherung dieser Zusammenarbeit mit der UCT Prag ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung unseres alkalischen Brennstoffzellensystems der nächsten Generation. Sie ermöglicht AFCP den Zugang zu unvergleichlichen Geräten, Laborkapazitäten und technologischem Fachwissen, deren Beschaffung für uns als Einzelunternehmen zu kostspielig wäre", sagte Jef Spaepen, CEO von AFCP. "Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Senkung der Herstellungskosten, um einen breiten Markt zu erreichen. Die Universität wird uns die Ausrüstung und das Fachwissen zur Verfügung stellen, die für den entscheidenden Erfolg dieses Vorhabens erforderlich sind". Brennstoffzellen sind eine bewährte Lösung für die Erzeugung von Wärme und Strom, erfordern aber bisher teure Edelmetalle wie Platin als Schlüsselkomponenten der Elektrode, was für die Massenproduktion unerschwinglich wird. AFCPs Gen 3.0-Technologie wurde konzipiert, diese Beschränkung zu überwinden und eine breite Akzeptanz sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden weltweit zu fördern. Vereinfacht gesagt, besteht eine Brennstoffzelle aus zwei Elektroden - einer negativen Elektrode (auch Anode genannt) und einer positiven Elektrode (auch Kathode genannt) - die beide von einem Elektrolyten umschlossen sind. Wenn der Anode ein Brennstoff wie Wasserstoff und der Kathode Luft zugeführt wird, kommt es zu einer Reaktion, bei der Elektronen durch einen externen Stromkreis fließen und einen Stromfluss erzeugen. Die Protonen wandern durch den Elektrolyten zur Kathode, wo sie sich mit Sauerstoff und den Elektronen verbinden, und sauberes Wasser und Wärme erzeugen. Veröffentlichung des Berichts "Clean Hydrogen Monitor 2021" von Hydrogen Europe



Hydrogen Europe ist eine Industrieorganisation, die verschiedene Akteure zusammenbringt, darunter große Unternehmen und kleine bis mittlere Betriebe, die alle die Bereitstellung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien unterstützen. Sie unterstützt die Verabschiedung sehr ehrgeiziger Klimaziele für 2030 und das Ziel der vollständigen Kohlenstoffneutralität bis 2050. Mit der jährlichen Veröffentlichung des Clean Hydrogen Monitor von Hydrogen Europe stellt der diesjährige aktualisierte Bericht eine Grundlage für Investitionen und politische Entscheidungen dar. Damit Europa seine zukünftigen Ziele für die Massenproduktion von Wasserstoff und die Einführung von Wasserstofftechnologien als nachhaltige Lösung für Treibhausgasemissionen erreichen kann, muss sauberer Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Kosten gegenüber herkömmlichen Kraftstoffen angeboten werden. AFCP positioniert sich, um die EU bei der Erreichung ihrer ehrgeizigen Klimaziele zu unterstützen, da die wasserstoffbetriebene alkalische Brennstoffzellentechnologie Gen 3.0 des Unternehmens im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll. Es gibt nur wenige Alternativen in diesem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, die so effizient und in diesem Umfang einen erheblichen Teil der Treibhausgasemissionen ersetzen können. "Im vergangenen Jahr hat die Wasserstoffindustrie in Europa immer mehr an Dynamik gewonnen. Von einer innovativen Nischentechnologie hat sich Wasserstoff zu einer tragenden Säule in der Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union (EU) entwickelt und wird als wichtiger Faktor bei den Bemühungen der EU um den Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft bis 2050 anerkannt", kommentiert Jon André Løkke, Präsident von Hydrogen Europe, den Bericht 2021 des Clean Hydrogen Monitor. "Wir können die Klimaneutralität nicht ohne Wasserstoff erreichen. Als Energievektor kann Wasserstoff das volle Potenzial der erneuerbaren Energien erschließen und bietet die Möglichkeit, Energie flexibel über Sektoren, Zeit und Ort hinweg zu übertragen. Darüber hinaus können wir mit Wasserstoff überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien speichern und so für einen Netzausgleich oder eine saisonale Speicherung sorgen und gleichzeitig das gesamte Energiesystem der Zukunft effizienter machen." Über Alkaline Fuel Cell Power Corp.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und endgültige Kommerzialisierung von Wärme-Energie- Mikro-Kopplungssystemen (Micro-combined Heat and Power, "Micro-CHP") auf Basis der alkalischen Brennstoffzellentechnologie. Eine Brennstoffzelle ist ein sauberes System zur Umwandlung/Erzeugung von elektrischem Strom, ähnlich wie kleine Kraftwerke, die Strom und eine äquivalente Wärmemenge für verschiedene Zwecke bereitstellen. Basierend auf der wasserstoffbetriebenen alkalischen Brennstoffzellentechnologie bietet unsere Technologie eine Energiequelle, die keine CO 2 -Emissionen und reines Wasser als einziges Nebenprodukt erzeugt und somit ideal für private und kleine bis mittelgroße Strommärkte geeignet ist. Wir glauben, dass Fuel Cell Power gut positioniert ist, um einen positiven Beitrag zur weltweiten Nachfrage nach sauberer Energie zu leisten, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt und die aktuelle Technologie nach wie vor unzureichend ist, um den Marktbedarf zu decken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.fuelcellpower.com/ und wir ermutigen Investoren und andere interessierte Stakeholder, uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen. Unsere Stammaktien sind zum Handel an der NEO Exchange ("NEO") unter dem Symbol "PWWR" und an der Frankfurter Börse unter 77R notiert und WKN A3CTYF. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Gerard Sauer Cindy Gray Eugene Beukman Chairman des Beirats Investor Relations Director Tel.: +3214574648 Tel.: +1 (403) 705-5076 Tel.: +1 (604) 687-2038 info@fuelcellpower.com info@5qir.com info@fuelcellpower.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



